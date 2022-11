RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 41,40 EUR zu. Bei 41,78 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 555.818 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 5,84 Prozent Luft nach oben. Bei 31,93 EUR fiel das Papier am 23.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,05 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.744,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 14.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,98 EUR je Aktie aus.

