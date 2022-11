RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Grün

Um 09:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 41,09 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 41,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 37.382 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 31,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 28,69 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,985 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 53,23 EUR.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,98 EUR je RWE-Aktie belaufen.

