RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag leichter

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 38,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 38,02 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,75 EUR aus. Bei 38,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.137.901 Stück gehandelt.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 14,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,02 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 51,05 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5.476,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.744,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittag