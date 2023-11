RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf RWE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 38,30 EUR. Bei 38,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.941 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 14,09 Prozent Luft nach oben. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,05 EUR je RWE-Aktie an.

Am 10.08.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5.476,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.744,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2023 aus.

