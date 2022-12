RWE Aktie News: RWE macht am Donnerstagmittag Boden gut

Um 12:22 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 42,35 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 42,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 319.584 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,77 EUR.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

