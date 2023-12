RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag nordwärts

So entwickelt sich RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 40,63 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 40,63 EUR nach oben. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,74 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 141.334 Stück.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,19 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 22,35 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 49,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus