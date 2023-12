RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,84 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,84 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,89 EUR zu. Bei 40,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 399.895 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 22,75 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 53,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

