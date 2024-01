RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 36,92 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 36,92 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,14 EUR aus. Bei 36,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 437.436 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 15,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,18 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.072,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. RWE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

