RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,79 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,79 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 37,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 916.641 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 18,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (31,55 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 16,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

