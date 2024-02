RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagvormittag seitwärts

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,09 EUR.

Die RWE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,09 EUR an der Tafel. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,18 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 31,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.000 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 38,40 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,75 EUR. Dieser Wert wurde am 21.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,994 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,77 EUR je RWE-Aktie.

