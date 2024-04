RWE Aktie News: RWE am Mittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,92 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 31,92 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,84 EUR. Bei 32,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353.151 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,77 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

