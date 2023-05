RWE Aktie News: RWE verliert am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel RWE 40,79 EUR

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 40,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 40,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 578.956 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 7,14 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 34,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,09 EUR aus.

Am 11.05.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 8.002,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 3,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Grundversorger passen Energietarife an - Preise dennoch weiter hoch

Aktien von RWE und E.ON negativ: Versorger unterliegen im Streit vor EU-Gericht - Clementi neuer E.ON-Aufsichtsratsvorsitzender

EnBW-Aktie fällt ins Minus: Nach Aufschwung rechnet EnBW mit nachlassender Gewinnentwicklung

