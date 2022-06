RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag schwächer

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 23.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,17 EUR nach. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,16 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 25.929 Aktien.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Gewinne von 13,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,39 EUR am 21.07.2021. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 34,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,08 EUR.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.783,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

