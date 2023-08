RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich RWE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 39,34 EUR zu.

Das Papier von RWE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 39,34 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,75 EUR. Bisher wurden heute 463.510 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,74 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 36,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,36 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,73 EUR je RWE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 8.298,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2023 aus.

