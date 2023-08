RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,82 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,82 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,75 EUR. Zuletzt wechselten 15.911 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 36,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 7,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.05.2023. Das EPS belief sich auf 2,25 EUR gegenüber -0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.409,00 EUR – ein Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

