RWE Aktie News: RWE gibt am Freitagvormittag ab

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 40,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.305 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 7,78 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,67 EUR am 13.10.2021. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 36,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.08.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.11.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 3,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

