Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag freundlich

23.09.25 16:10 Uhr
RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
36,58 EUR 0,19 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 36,50 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 36,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 764.651 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 3,51 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 23,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,78 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

