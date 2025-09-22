RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 36,78 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 36,78 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,84 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.121 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 2,72 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

