RWE Aktie News: RWE am Mittag tiefer

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 33,47 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 33,47 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 33,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 428.348 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 43,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,12 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,05 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 10.08.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

