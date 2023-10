RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 33,75 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 33,75 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 33,47 EUR. Bei 33,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 705.837 RWE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,05 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 EUR je RWE-Aktie belaufen.

