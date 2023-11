RWE Aktie News: RWE zieht am Mittag an

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 38,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 38,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,95 EUR. Bisher wurden heute 234.126 RWE-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 21,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,41 EUR.

Am 10.08.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,33 EUR je RWE-Aktie belaufen.

