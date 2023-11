RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 38,23 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,23 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 38,30 EUR. Bei 37,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473.737 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Gewinne von 13,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 31,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,41 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



