RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit roter Tendenz

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 41,31 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 446.769 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 32,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,77 EUR an.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 14.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,03 EUR je Aktie aus.

