RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 41,96 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 42,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.411 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 29,03 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.11.2022 vor. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Am 15.05.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,02 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE