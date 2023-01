RWE Aktie News: RWE steigt am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,86 EUR nach oben. Bei 42,34 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 584.286 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 28,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,68 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte RWE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,14 EUR je RWE-Aktie.

