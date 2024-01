RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,88 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,88 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 37,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 286.695 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 18,09 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,18 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt am Mittag