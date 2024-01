RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 36,82 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 36,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.231 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,18 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,48 Prozent zurück. Hier wurden 6.072,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

