RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von RWE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 29,89 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 29,89 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 29,96 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 29,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.122.084 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,13 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,81 EUR an.

Am 13.11.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,07 Mrd. EUR gelegen.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

