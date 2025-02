RWE Aktie News: RWE legt am Nachmittag zu

Kurs der RWE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 29,97 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 29,97 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 30,09 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.968.724 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,29 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,81 EUR aus.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

