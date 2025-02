RWE Aktie News: RWE legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 29,61 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 29,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 122.483 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 22,76 Prozent Luft nach oben. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 41,81 EUR.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX sackt letztendlich ab

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel: So performt der DAX nachmittags