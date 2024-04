RWE Aktie News: RWE am Mittag mit negativen Vorzeichen

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,83 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 31,83 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 362.646 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,19 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,77 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 6,07 Mrd. EUR, gegenüber 10,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,48 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,72 EUR je RWE-Aktie.

