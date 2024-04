RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Blick auf RWE-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,93 EUR.

Die RWE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,93 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,98 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 31,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,86 EUR. Bisher wurden heute 98.376 RWE-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit einem Kursverlust von 5,79 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,77 EUR für die RWE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

