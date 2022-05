RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 24.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 41,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 40,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.222.497 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. 5,66 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.002,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

