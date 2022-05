RWE Aktie News: RWE am Vormittag auf rotem Terrain

Die RWE-Aktie musste um 24.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 41,49 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 317.446 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 5,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 46,14 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 47,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 12.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.002,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 11.08.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,72 EUR je Aktie.

