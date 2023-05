RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel RWE 40,28 EUR

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 40,42 EUR abwärts. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,32 EUR nach. Bei 40,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270.328 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 14,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 8.002,00 EUR umsetzen können.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

