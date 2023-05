RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel RWE 40,15 EUR

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 40,31 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 40,21 EUR ein. Bei 40,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 562.210 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Mit einem Zuwachs von 9,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 14,66 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,09 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 9.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,58 EUR je RWE-Aktie.

RWE prüft Projekte zur CO2-Abscheidung in Großbritannien - RWE-Aktie tiefer

Grundversorger passen Energietarife an - Preise dennoch weiter hoch

Aktien von RWE und E.ON negativ: Versorger unterliegen im Streit vor EU-Gericht - Clementi neuer E.ON-Aufsichtsratsvorsitzender

