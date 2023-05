RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel RWE 40,52 EUR

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 40,81 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,70 EUR aus. Bei 40,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.060 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,71 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,09 EUR aus.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Aktie aus.

