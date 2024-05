RWE Aktie News: RWE gibt am Freitagmittag nach

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,49 EUR abwärts.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 34,49 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 34,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 426.274 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 12,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,68 EUR.

Am 15.05.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

