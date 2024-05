RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RWE

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 34,19 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 34,19 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,08 EUR aus. Bei 34,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 774.806 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,63 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte RWE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,72 EUR fest.

