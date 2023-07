RWE Aktie News: RWE am Montagmittag höher

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 40,24 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 40,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,05 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 272.274 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 8,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 10,41 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,64 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 11.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.409,00 EUR gegenüber 8.002,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,96 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

