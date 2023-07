RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,88 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 39,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 39,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,05 EUR. Zuletzt wechselten 19.289 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 9,60 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,64 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.05.2023. In Sachen EPS wurden 2,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 1,09 EUR je Aktie eingenommen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,92 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

