RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 12:22 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 43,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 430.893 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 1,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 45,64 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,69 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.298,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.792,00 EUR in den Büchern standen.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je RWE-Aktie.

