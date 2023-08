RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,07 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,94 EUR. Zuletzt wechselten 393.324 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,52 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2022 bei 36,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,73 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,91 EUR.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von RWE.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,68 EUR je Aktie.

