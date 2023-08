RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Blick auf RWE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 39,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 39,18 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,18 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,94 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 43.192 Aktien.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Mit einem Zuwachs von 12,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.298,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Angepasste Zinserwartungen schieben Energie- und Immobilienwerte an

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe RWE-Investition eingebracht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick