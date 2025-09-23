DAX23.516 -0,4%ESt505.452 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.779 +0,4%
RWE Aktie News: RWE steigt am Mittwochvormittag

24.09.25 09:25 Uhr
RWE Aktie News: RWE steigt am Mittwochvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 36,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 36,85 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,91 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.658 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,67 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,78 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
