RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 38,25 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,57 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 37,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 883.369 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 13,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 31,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2021). Mit Abgaben von 20,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,85 EUR für die RWE-Aktie.

Am 11.08.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. RWE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,66 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie reduziert Verluste nach Goldman Sachs-Kommentar : RWE weitgehend erholt von kräftigem Minus nach Goldman-Kommentar

E.ON- und RWE-Aktien höher als Versorgerbranche nach AKW-Entscheid - Barclays belässt RWE auf 'Overweight'

EnBW-Aktie dreht ins Minus: Laufzeit von AKW-Neckarwestheim 2 wurde auf Mitte April 2023 verlängert

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE