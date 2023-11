RWE Aktie News: RWE behauptet sich am Freitagnachmittag

Kurs der RWE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 38,20 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 38,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 38,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die RWE-Aktie sank bis auf 38,09 EUR. Bei 38,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 498.427 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 14,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,41 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,41 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

