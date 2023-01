RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag höher

Die RWE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 42,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 42,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 340.930 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 3,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,75 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,68 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,14 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie stabil: RWE will Schadenersatzforderungen an Aktivisten von Lützerath stellen

RWE-Aktie mit Gewinnen: Politik entscheidet über Kohle-Reservebetrieb nach 2030

RWE-Aktie schwächelt: Aktivisten besetzen nach Räumung von Lützerath Schaufelradbagger im Braunkohletagebau Inden

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com