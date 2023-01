RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:22 Uhr 0,8 Prozent. Die RWE-Aktie legte bis auf 42,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 42,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 24.776 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,63 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je RWE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,68 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie stabil: RWE will Schadenersatzforderungen an Aktivisten von Lützerath stellen

RWE-Aktie mit Gewinnen: Politik entscheidet über Kohle-Reservebetrieb nach 2030

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE