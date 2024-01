RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 36,61 EUR ab.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 36,61 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,45 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 387.793 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 15,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,82 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,18 EUR.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochnachmittag zu

Trading Idee: RWE - Lage trübt sich weiter ein, langfristiges Verkaufssignal?